Faenza. Auto finisce fuori strada a Rivalta. Feriti nonno e nipotino

Via Modigliana di Rivalta a Faenza è stata teatro di un incidente verificatosi, quest’oggi 15 luglio, intorno alle 13.

Per cause non ancora chiarite, l’auto su cui viaggiavano un anziano 73enne e un bambino di 5 anni è finito fuori strada.

L’uomo alla guida ha riportato ferite giudicate da codice tre, dal personale del 118 intervenuto sul luogo dell’incidente con un’ automedicalizzata e due ambulanze.

Il 73enne è stato ricoverato a Cesena, così come il bimbo, benchè le condizioni del piccolo non siamo sembrate preoccupanti, ma per effettuare tutti gli accertamenti necessari.