A distanza di pochi giorni dalla tromba d’aria che mercoledì 10 luglio ha colpito Cervia Milano Marittima, una nuova ondata di maltempo sta flagellando la località. Quest’oggi, 15 luglio, un intenso temporale ha riversato ingenti quantità di acqua sulla città provocando allagamenti su tutto il territorio.

I tecnici e le squadre di pronto intervento del Comuni si sono attivate rapidamente, cercando di mettere in sicurezza le zone più critiche. Una delle zone più a rischio è quella del porto canale, dove la Protezione Civile ha distribuito sacchi di sabbia ad alcune attività per proteggersi dall’ingressione dell’acqua. In via Cimarosa (lato mare) è crollato un grosso pino, ostruendo completamente la strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Sono state chiuse al traffico: Viale dei Mille, Viale Roma, Via Nazario Sauro dal Lungomare al ponte mobile, Via Bertoni, Rotonda I Maggio, così come il il sottopasso di Via Fusconi. È stato sconsigliato di percorrere Piazza XXV Aprile (percorsi alternativi: Via Villafranca e Via Palermo). Criticità segnalate anche in Circ.ne Sacchetti e Piazzale della Resistenza.

Il Comune suggerisce di prestare massima attenzione alla guida e di evitare spostamenti se non necessari. Sulle strade possono essere presenti oggetti galleggianti oppure ostacoli. Attenzione ai locali seminterrati, scantinati e cantine. Attenzione a apparecchi e impianti di energia elettrica e gas: se necessario, anche in via precauzionale, chiudeteli.

Chiamate solo per emergenze la Polizia Locale 0544979251 oppure i Vigili del Fuoco al 115.