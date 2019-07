Ravenna, nascondeva eroina e metadone tra i cespugli: arrestato 43enne per spaccio

La Polizia di Stato ha arrestato O.S., 43enne cittadino ivoriano per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di sabato scorso, 13 luglio, vicino alla cinta muraria adiacente alla “Caserma Alighieri”, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, ha proceduto al controllo di un uomo che stava armeggiando tra i cespugli.

Quest’ultimo, è stato identificato per O.S., non in regola con le norme sul soggiorno, già noto alle forze dell’ordine perché gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio di droga. O.S. è stato trovato in possesso di un involucro di materiale plastico con all’interno quattro frammenti di eroina e un flacone contenente metadone.

Poco distante dal luogo dell’identificazione, gli agenti hanno rinvenuto alcuni involucri di materiale plastico, idonei al confezionamento dello stupefacente. Pertanto il 43enne è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L’Autorità Giudiziaria, informata dei fatti, ha disposto l’accompagnamento dell’arrestato presso il carcere in attesa dell’udienza di convalida, che è stata celebrata nella mattinata odierna. Il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’imputato la misura cautelare dell’obbligo di firma sino al 23 settembre prossimo, data del processo.