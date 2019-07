Cervia, si rompe una tubatura a Pinarella e crolla un albero sulla strada

Questa mattina, martedì 16 luglio, è crollato un albero tra viale de Amicis e via Titano, a Pinarella di Cervia. Questa volta, però, non a causa del maltempo. Come raccontato sul gruppo Facebook “Se di Cervia se…” dal residente, che poi ha fatto la segnalazione al 115, la strada si è allagata in pochi minuti a causa di acqua proveniente da sotto l’asfalto.

Nello specifico, la rottura di una tubatura della rete idrica a Pinarella ha fatto alzare la pressione dell’acqua fino a sollevare di qualche centrimetro l’asfalto, e scavando la terra ha sradicato la pianta dal marciapiede, facendolo crollare sulla strada.