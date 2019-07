Ravenna, 62enne denunciata dalla Polizia per due furti in negozio

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà B.L., 62enne cittadina italiana, per il reato di furto aggravato. Qualche pomeriggio fa, una Volante della Questura di Ravenna è intervenuta in un noto negozio di abbigliamento della periferia est della città per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, arrivati sul posto, hanno trovato ad attenderli un dipendente, addetto alla sicurezza interna, il quale ha indicato loro un’auto con a bordo la presunta autrice del furto, che è stata immediatamente bloccata. L’uomo, ha dichiarato agli agenti di aver notato la donna aggirarsi per le scaffalature del negozio e prendere alcuni capi di abbigliamento che sono stati poi nascosti nella borsa.

La donna, uscita dal negozio oltrepassando le casse senza pagare, è stata raggiunta dal vigilante che le ha chiesto di rientrare per pagare la merce. La 62enne si è invece diretta verso una vicina attività commerciale, dove raggiunti i servizi ha tentato di liberarsi di parte della refurtiva.

In seguito, salita a bordo della propria auto, ha tentato la fuga, ma è stata prontamente bloccata dagli agenti. All’interno dell’auto la polizia ha rinvenuto e sequestrato un paio di sandali, rubati qualche decina di minuti prima nel vicino negozio di calzature.

Pertanto, B.L., cittadina italiana di 62 anni, pregiudicata, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.