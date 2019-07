Il Sindaco di Ravenna si congratula per il premio Articolo 21 a Montanari e Martinelli

“Ho appreso con grande orgoglio e viva soddisfazione dell’assegnazione del premio Articolo 21 ai nostri concittadini Ermanna Montanari e Marco Martinelli per gli spettacoli Và pensiero e Saluti da Brescello. Mi complimento e ringrazio i nostri due artisti che si distinguono da sempre per l’attenzione e l’impegno verso i temi di attualità e la lotta contro ogni discriminazione, ingiustizia e illegalità, condotta attraverso la cultura e il teatro, strumenti importanti nella formazione dei più giovani e nella costruzione di un mondo migliore”. Così si congratula con i due artisti ravennati il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale.

“Articolo 21 è un riconoscimento istituito per divulgare i valori affermati dalla Costituzione e per premiare chi contribuisce ogni giorno alla loro promozione e diffusione: questo è motivo di particolare profonda gioia per me e per tutta la città”, conclude il sindaco.