La Romagna Faentina assume 35 persone per figure professionali categorie C e D. Domande entro il 29 luglio

L’Unione dei Comuni della Romagna Faentina ha avviato le procedure per la selezione di 35 figure professionali da assumere a tempo pieno e indeterminato nei vari servizi dell’Unione. Si tratta di 16 posti da istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria giuridica D), due dei quali presso l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna con sede a Riolo Terme, e 19 posti da istruttore amministrativo contabile (categoria giuridica C).

Per quanto riguarda il concorso da istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria D), quattro posti sono riservati a favore dei volontari delle forze armate e tre posti al personale interno dell’Unione, mentre per quello da istruttore amministrativo contabile (categoria C), sei posti sono riservati sempre a favore dei volontari delle forze armate e quattro al personale interno all’Unione.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 29 luglio 2019, esclusivamente on-line, all’indirizzo: https://vbg:provincia.ra.it/romagnafaentina.

Tramite il sito dell’Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it) è anche possibile accedere alla guida per la compilazione della domanda, entrando nella sezione “Servizi online/Selezioni di personale”.

Per i posti della categoria D, oltre ai requisiti generali per la partecipazione ai concorsi, è richiesto il diploma di laurea, mentre per la categoria C il diploma di scuola media superiore.