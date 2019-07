Smantellata organizzazione della mafia nigeriana in Emilia-Romagna: 19 fermi

Come riporta la Repubblica di Bologna, durante l’operazione ‘Burning Flame’ la squadra Mobile di Bologna ha eseguito 19 decreti di fermo e due mandati d’arresto europei, smantellando un’organizzazione della mafia nigeriana denominata Maphite o Green Circuit association, attiva soprattutto in Emilia-Romagna (tra le città coinvolte pare ci siano anche Ravenna, Forlì e Cesena). Oltre a traffici di droga e controllo della prostituzione, tra i dettagli delle indagini sono emersi anche particolari piuttosto violenti: le new entry del clan erano infatti sottoposte a riti di affiliazione particolari che comprendevano percosse e resistenza al fuoco.