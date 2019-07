Lido Adriano, Capitaneria di Porto di Ravenna soccorre 64enne in mare

Intorno alle 10.15 di oggi, venerdì 19 luglio, la Capitaneria di Porto di Ravenna è intervenuta per una richiesta di soccorso in mare. Un 64enne, che si è sentito male mentre era in apnea, è stato prontamente soccorso dall’assistente bagnanti coadiuvato nelle operazioni di salvataggio dalla Guardia Costiera nella località marittima di Lido Adriano, all’altezza del bagno Arcobaleno in viale Petrarca, come riportato dal bollettino di Romagna Soccorso.

Sul posto, oltre alla Capitaneria di Porto, presente anche il personale sanitario del 118 con un’ambulanza e l’auto medicalizzata, che prestati i primi soccorsi, ha trasportato il 64enne all’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna per degli accertamenti. Stando alle prime informazioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto, l’uomo, dopo il recupero, ha ripreso subito conoscenza, sembrerebbe quindi stare bene.