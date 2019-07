Operazione Burning Flame. A Ravenna uno dei “capi” della mafia nigeriana

Oltre ai 19 fermi eseguiti dalla squadra mobile della Questura di Bologna, giovedì 18 luglio, durante un’operazione contro la mafia nigeriana, vi è anche un 37enne di origine nigeriana, residente a Ravenna. L’uomo è stato indagato poichè ritenuto uno dei vertici dell’organizzazione criminale.

Secondo quanto riportato in un articolo del Corriere di Romagna, in edicola quest’oggi 19 luglio, gli uomini della Polizia di Stato avrebbero perquisito l’abitazione del 37enne mettendo sotto sequestro cellulare, computer e documenti sul clan Maphite.

Grazie all’indagine, avviata nel 2017 per smantellare la mafia nigeriana, gli inquirenti hanno ricostruito le ramificazioni dell’organizzazione e le gerarchie interne: il 37enne, in pochi anni, sarebbe riuscito a conquistare il ruolo di Coordinatore dell’Emilia Romagna per poi divenire capo della famiglia “Light house of Sicily” gestendo i traffici in Sicilia e Sardegna.

Il clan nigeriano Maphite gestiva sia vasti giri di prostituzione e spaccio.

“È la prima volta in Emilia-Romagna che viene contestata l’associazione di tipo mafioso a una organizzazione nigeriana – ha dichiarato il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato, parlando dell’operazione.” Il Procuratore ha confermato la presenza di tutti i tratti caratteristici dell’associazione mafiosa: dall’intimidazione violenta all’assoggettamento dei connazionali nigeriani.

Utilizzavano modi di comunicare conosciuti solo agli adepti; rituale e prestabilita la modalità di ingresso all’interno dell’organizzazione, di affiliazione, rigidissime le regole di comportamento e puntualmente codificate, a ripercorrere in parte quelle più conosciute delle organizzazioni di tipo mafioso italiane.