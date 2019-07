Come sarà il weekend? Tranquilli. Sarà un fine settimana tradizionale d’estate con tanto sole e temperature alte ma non altissime. L’ideale per andare al mare o per un’escursione in collina. Ce lo dicono le previsioni meteo di Arpae per la provincia di Ravenna.

Venerdì 19 luglio

Stato del tempo: cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Durante le ore centrali della giornata locali addensamenti sul settore appenninico potranno dar luogo ad isolate precipitazioni a carattere di rovescio.

Temperature: minime in aumento, tra 20 e 22 gradi; massime in lieve rialzo tra 28 e 30 gradi sulla costa e 32/33 gradi sulle pianure interne.

Venti: deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare: quasi calmo o poco mosso.

Sabato 20 luglio

Stato del tempo: cielo sereno o poco nuvoloso con possibili locali addensamenti pomeridiani sui rilievi dove avremo scarsa possibilità di isolati rovesci.

Temperature: minime comprese tra 20 e 24 gradi ; massime in lieve aumento con valori intorno a 30 gradi sulla costa e 32/34 gradi sulle pianure interne.

Venti: deboli variabili a regime di brezza sulla costa.

Mare: poco mosso.

Domenica 21 luglio

Stato del tempo: sereno o poco nuvoloso per velature in transito.

Temperature: minime comprese tra 20 e 24 gradi. Massime attorno a 30/31 gradi sul settore costiero e 33/34 gradi sulle pianure interne.

Venti: deboli variabili a regime di brezza sulla costa.

Mare: poco mosso o quasi calmo.