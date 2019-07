Incidente sportivo su via Dismano: grave un paracadutista 45enne

Poco dopo le 13 di oggi, sabato 20 luglio, su via Dismano nel ravennate – nella zona dell’aeroporto di La Spreta – si è verificato un brutto incidente sportivo che ha riguardato un paracadutista 45enne, caduto per cause ancora da stabilire: l’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elicottero del 118. Sul posto anche i Carabinieri per fare luce sulla dinamica dell’incidente.