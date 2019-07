Frontale fra due auto a Savio: nove persone coinvolte, nessuna grave

Poco dopo le 4 di questa notte, domenica 21 luglio, si è verificato un incidente stradale sulla statale 16 Adriatica all’altezza del distributore Repsol di Savio. La dinamica dell’incidente è un classico scontro frontale fra due auto. In totale sono state nove le persone coinvolte nell’incidente, tutte bisognose di cure mediche ma nessuna per fortuna in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco, i mezzi del 118, la Polizia Municipale e i Carabinieri. Notevoli disagi al traffico sulla statale per alcune ore.