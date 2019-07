Marina Romea, ciclista travolto sulle strisce da un’auto pirata: è grave

Un uomo è stato travolto nella notte del 20 luglio, poco prima di mezzanotte, da un’auto pirata mentre con bici attraversava la strada sul viale principale di Marina Romea. Accanto all’uomo c’era il figlio che ha assistito alla scena. L’automobilista è scappato e ora lo stanno cercando. L’uomo investito purtroppo versa in gravi condizioni ed è stato ricoverato al Bufalini di Cesena.

La Polizia Municipale – intervenuta sul luogo dell’incidente – informa che le condizioni del ciclista sono gravi, ma l’uomo non è in pericolo di vita. Sono in corso le ricerche per individuare l’auto e il guidatore che è fuggito.