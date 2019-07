Il mare è pulito e cristallino, ma qualcosa “becca” i bagnanti. Episodi segnalati a Lido Adriano e Cervia

Chiare, fresche e dolci acque. Il mare Adriatico, sia nei pressi della costa ravennate che di quella cervese, è stato un toccasana al caldo afoso del week end: in tanti, tantissimi, turisti e residenti hanno cercato refrigerio nelle sue acque.

Alcuni lettori ci segnalano però che, durante la balneazione, hanno avuto l’impressione di essere toccati da qualcosa di urticante, come accade quando si viene “strisciati” da una medusa. Nessuna medusa era però presente nei dintorni, o almeno i bagnanti che riportano l’episodio non ne hanno viste, e l’irritazione, segnalata in varie parti del corpo – braccia, gambe e caviglie – non presentava il classico segno che lascia appunto una medusa: la zona era solo genericamente un pò arrossata e produceva un senso di bruciore. Gli episodi sono stati riportati da bagnanti che si sono immersi in particolare nelle acque di Cervia e Lido Adriano.

Interpellati in proposito, dalla struttura oceanografica Daphne dichiarano di non aver ricevuto segnalazioni in tal senso e di non sapere cosa possa aver provocato questi episodi: le acque di ravennate e cervese risultano pulite e assolutamente balneabili.

Secondo il bollettino n. 14 emesso il 17-18 luglio: “Lungo tutta la costa le concentrazioni di clorofilla “a” si mantengono su valori medio bassi sia in costa che al largo non evidenziando situazioni eutrofiche in atto; in alcune stazioni settentrionali si rileva un aumento rispetto ai controlli precedenti di microalghe appartenenti al genere Cylindr ot heca spp. (Diatomee) che mantengono comunque le concentrazioni di clorofilla “a” inferiori a 10 μg/l. I valori di salinità nelle acque in superficie risultano in diminuzione nell’area più settentrionale della costa conseguentemente all’aumento dell’apporto di acque dolci dal bacino ma con valori minimi non inferiori a 25 psu. Le concentrazioni di ossigeno disciolto rientrano nella norma in tutte le stazioni, ad eccezione di alcune aree circoscritte, nelle quali si osserva una diminuzione a livello di fondo tendenti all’ipossia. In diminuzione, rispetto agli ultimi controlli, la temperatura delle acque superficiali in tutte le stazioni che raggiunge valori medi intorno a 25°C. In generale si rileva un buona trasparenza delle acque soprattutto nell’area meridionale al largo della costa.