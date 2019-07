Il sole continua a splendere sulla riviera romagnola, anche in questo inizio di settimana. Secondo le previsioni meteo di Arpae per la provincia di Ravenna, oggi, lunedì 22 luglio, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per il transito di velature. Locali addensamenti ad evoluzione diurna lungo i rilievi con scarsa possibilità di isolati rovesci associati.

Le temperature si manterranno alte, in ulteriore lieve aumento, con valori minimi tra 23 e 25 gradi e valori massimi tra 30/32 del settore costiero e 35/36 gradi delle pianure interne. Venti deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa, con mare quasi calmo o poco mosso.