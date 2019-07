Pirata della strada investe ciclista a Marina Romea. Vicina la soluzione del caso

Non versa in condizioni gravi il ciclista falciato da un’auto pirata mentre attraversava viale Italia a Marina Romea a bordo della sua bici in compagnia del figlio, fortunatamente non coinvolto nell’incidente. L’uomo dovrebbe cavarsela con una prognosi inferiore ai 40 giorni.

Nell’immediatezza del fatto, avvenuto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio, la Polizia Locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi, ha iniziato le indagini per risalire all’identità dell’ignoto investitore, ritrovando a poca distanza dal luogo dell’incidente, una macchina incidentata con due persone a bordo.

“Tutto lascia presagire che fosse l’auto dei due investitori”, dichiarano dalla Polizia Locale di Ravenna, ma le indagini sono ancora in corso. Al momento le due persone a bordo sono state denunciate e l’auto è stata sequestrata. L’accusa più grave ovviamente, è quella di omissione di soccorso.