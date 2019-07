Sequestri di cocco. La Polizia Locale eleva sanzioni per oltre 48mila euro

Nell’ambito del servizio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale, sono cinque i sequestri che il personale della Polizia Locale ha effettuato per la vendita sull’arenile di cocco.

I soggetti sorpresi a vendere sono due, entrambi di nazionalità italiana, e conosciuti agli agenti di Polizia Locale per essere già stati sanzionati per la medesima violazione.

Tre sequestri sono avvenuti a Lido Adriano, uno a Punta Marina e uno a Lido di Savio, per un totale di circa 250 porzioni di cocco potenzialmente dannose per la salute dei consumatori.

Oltre ai sequestri, sono state elevate sanzioni amministrative per la vendita di merce senza la prescritta autorizzazione, per la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari e per la conservazione non corretta degli alimenti e senza la necessaria notifica sanitaria, rispettivamente di 5.164, 1.500 e 3.000 euro per ciascuno dei cinque sequestri e quindi per un ammontare complessivo di oltre 48mila euro.