Incidente auto-moto a Sant’Alberto: grave un 44enne

Ancora un incidente stradale sulle strade ravennati, verificatosi nella notte tra il 22 ed il 23 luglio, intorno alle 00.50, all’incrocio tra via Madonna e via Mandriole, località Sant’Alberto. E si tratta sempre di uno scontro tra un’auto ed una moto. Il centauro, un uomo di 44 anni, è stato trasportato con codice di massima gravità all’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza e l’auto medicalizzata. Illeso il conducente dell’auto. Presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.