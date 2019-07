“Odiare ti costa”: è un’iniziativa nata a Bologna contro chi semina odio in rete… senza confini

L’iniziativa nasce a Bologna ma non ha quartiere e può interessare anche tanti ravennati. Si chiama “Odiare ti costa” ed è l’iniziativa lanciata dall’associazione Tlon e dallo studio legale Wildside di Cathy La Torre per perseguire, in sede civile, diffamazioni, calunnie e minacce lanciate attraverso internet, in particolare sui social. Wildside e Tlon hanno messo in piedi un gruppo di avvocati, filosofi, comunicatori, investigatori privati, informatici forensi che raccoglieranno le segnalazioni e invitano chi è stato diffamato, offeso o minacciato sui social a inviare il link alla mail odiareticosta@gmail.com. A quel punto scatterà la richiesta di risarcimento.

“Se il diritto di critica – dice La Torre – la libertà di opinione, la libertà di dissenso, anche aspro, duro, netto, schietto, sono diritti sacri e inviolabili, la diffamazione, l’ingiuria, la calunnia, l’offesa e la minaccia non lo sono. Sono delitti che arrecano danni che vanno risarciti. Fino a oggi le vittime di questi delitti sono state lasciate sole”.

La notizia è stata rilanciata oggi dall’Ansa.