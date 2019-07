Ravenna: il 24 luglio autobus e traghetti si fermano, indetto sciopero nazionale

In occasione dello sciopero nazionale dei trasporti proclamato da Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti, nella giornata di mercoledì 24 dalle ore 8.30 alle ore 12.00, Start Romagna informa che i servizi di trasporto pubblico locale e il servizio di traghetto non potranno essere garantiti nel bacino di Ravenna. Per maggiori dettagli sull’articolazione dello sciopero nei bacini Start Romagna: https://www.startromagna.it/sciopero-nazionale-di-4-ore-11/ .