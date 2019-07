Scontro moto contro auto in via Trieste a Marina di Ravenna. Due feriti

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri notte, pochi minuti prima dell’una, lungo via Trieste, all’altezza del distributore Robgas, nella parte di strada che dopo la rotonda di Marina di Ravenna porta al paese, saltando il lungomare. Non sono ancora note le dinamiche, al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi, che hanno portato uno scooter di grossa cilindrata a entrare in contatto con un’auto: nell’impatto il mezzo è finito ruote all’aria.

Tutte giovanissime le persone coinvolte: sullo scooter viaggiavano in due, il conducente del ’94, il passeggero del ’97, mentre l’auto era guidata da un 26enne. L’esito dello scontro è di due feriti, con ogni probabilità le persone a bordo dello scooter, che sono stati portati in ambulanza al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena con codici di media e seria gravità (2 e 3).