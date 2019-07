I carabinieri di Lugo ritrovano furgone rubato e altra refurtiva per un valore di 20 mila euro: ancora in fuga i due malviventi

I Carabinieri di Lugo, nella nottata del 24 luglio, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, hanno recuperato un’ingente quantitativo di utensili ed attrezzature da officina ed un furgone, proventi di furto. Nella circostanza i militari, in pieno orario notturno, mentre eseguivano vigilanza nella zona industriale di Lugo hanno notato transitare sulla via Piratello un furgone che procedeva ad andatura sospetta.

I militari hanno così seguito il furgone, il cui conducente con una manovra improvvisa si infilava tra i filari di un campo agricolo abbandonando il mezzo con il motore acceso e fuggendo, con un altro occupante, attraverso i campi a gambe levate. Da un immediato controllo i Carabinieri hanno accertato che il veicolo abbandonato era stato rubato in provincia di Ferrara e che al suo interno era presente vario materiale professionale da officina nonché ricambi per mezzi agricoli.

Le indagini successive permettevano di accertare che anche l’attrezzatura presente nel furgone era refurtiva trafugata nel corso della notte da una ditta del forlivese specializzata nella riparazione di mezzi agricoli. Il materiale rinvenuto del valore di oltre 20.000 euro, così come il furgone oggetto di furto, al termine degli accertamenti venivano restituiti ai legittimi proprietari. Sono ancora in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo attività investigative, svolte anche attraverso l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, al fine di giungere in breve tempo all’individuazione dei due malviventi.