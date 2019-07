Lugo, donna chiede offerte per il canile, ma è una truffa. Associazione Cinoservizio: “Fate attenzione”

Si aggirerebbe per Lugo una truffatrice che chiede offerte per il canile di Bizzuno. A lanciare l’allarme è la stessa associazione Cinoservizio, che gestisce il canile del comprensorio di Lugo.

“Siamo stati informati – scrivono sulla pagina Facebook di Cinoservizio – che ieri, 23 luglio, in via Mentana a Lugo è stata avvistata una donna che chiedeva offerte di denaro in cambio di un’agendina: il tutto, a sua detta, sarebbe stato devoluto al canile di Bizzuno. La donna in questione indossava una maglietta con il disegno di un gatto stampato sopra.”

“Vogliamo ribadire nuovamente – aggiungono – che nessun volontario, dipendente o collaboratore del canile è autorizzato ad andare in giro per raccogliere denaro a favore dell’ ODV Cinoservizio. Quindi se qualcuno dovesse fermarvi per strada, bussare alla vostra porta o entrare nel vostro negozio per chiedere soldi a nome del canile sappiate che vi sta truffando! In questo caso chiamate immediatamente le forze dell’ordine che provvederanno ad identificare queste persone.

Vi ricordiamo anche che le nostre iniziative, come banchetti informativi e di raccolta fondi, sono sempre ben pubblicizzati sulle nostre pagine social oppure tramite pubblicità cartacea. Prestate quindi massima attenzione!”