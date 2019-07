Ravenna. Deteneva 50 grammi di hashish ai fini di spaccio: 55enne arrestato dalla Guardia di Finanza

Il 23 luglio 2019, gli uomini del Comando Provinciale di Ravenna, hanno arrestato un cittadino tunisino pregiudicato e privo di permesso di soggiorno, trovato in possesso di 50 grammi di hashish, suddiviso in dosi.

Gli agenti di Cervia hanno provveduto al controllo dopo aver fermato l’uomo nei pressi di un domicilio non dichiarato, notificandogli ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione della pena.

Alla vista dei finanzieri, l’uomo, J. K., anni 55, aveva mostrato eccessivi ed ingiustificati segni di nervosismo e, per questo motivo, le Fiamme Gialle cervesi lo avevano arrestato altre tre volte in passato tra il 2013 ed il 2015, approfondendo le operazioni ed effettuando una perquisizione.

Nel portaoggetti della bici in sella alla quale si trovava il tunisino, sono stati rinvenuti dagli agenti 50 grammi di hashish, suddivisi in 18 dosi pronte per essere immesse sul mercato cervese.

Una successiva perquisizione personale ha consentito il rinvenimento e il sequestro di euro 40o in contanti, frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per immigrazione clandestina e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ravenna, è stato arrestato in attesa del Giudizio per Direttissima.

Nella giornata odierna, nel corso dell’udienza tenutasi innanzi al Giudice Monocratico di Ravenna, è stata convalidata la misura cautelare ed il cittadino extracomunitario è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza fissata per la prima metà di settembre.