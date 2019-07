Torna a Cervia malgrado il divieto. Prostituta denunciata

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà N.C.D., 33enne cittadina romena, perché è tornata sul territorio cervese malgrado le fosse vietato. La settimana scorsa la donna era incappata in un servizio di contrasto alla prostituzione lungo la Statale 16 Adriatica a Cervia predisposto dal Questore. La donna era stata controllata da uno degli equipaggi mentre era in attesa di occasionali clienti

La donna è stata condotta in Questura per la sua completa identificazione dove, in seguito al foto-segnalamento dattiloscopico sono emersi alcuni alias. Con uno dei nominativi utilizzati in precedenza dalla donna è risultato che N.C.D., il 10 aprile scorso, era stata colpita dal provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Cervia per il periodo di tre anni, emesso nei suoi confronti dal Questore di Ravenna.