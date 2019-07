Beccato dal proprietario con la bici rubata, aveva anche la droga: denunciato 19enne lughese

La Polizia ha denunciato G.L.N., 19enne residente nel lughese, per il reato di ricettazione. Ieri pomeriggio un equipaggio della Volanti è intervenuto infatti a Sant’Agata sul Santerno, dietro richiesta di un cittadino che comunicava di avere subito il furto della propria bicicletta e di avere individuato sia l’autore del furto che la bici.

Sul posto, la vittima ha indicato agli agenti la bicicletta, sottrattagli alcuni giorni prima, riferendo anche alcuni particolari del mezzo che erano di sua esclusiva conoscenza; l’uomo ha poi indicato agli agenti un giovane che poco prima era sopraggiunto in sella alla sua ‘ex’ bicicletta.

Interpellato in merito il giovane, identificato per il 19enne G.L.N., ha riferito ai poliziotti di aver rinvenuto la bicicletta a Massa Lombarda e di averla poi utilizzata per i propri spostamenti.

G.L.N. è stato condotto negli uffici del Commissariato di Lugo dove è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di ricettazione, ed è stato anche segnalato al Prefetto di Ravenna quale assuntore di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente grammi 0,7 di hashish; la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.