Disabile in difficoltà, l’Amministrazione provvede: a Cervia nuovo stallo sosta su Via Gervasi

L’Amministrazione Comunale di Cervia, a seguito della notizia uscita alcuni giorni fa relativa alla difficoltà di parcheggio di una persona con disabilità motorie residente in Via Gervasi, ha provveduto ad eseguire indagini e sopralluoghi per verificare la situazione.

A richiesta della signora, già nel 2014 era stato segnato uno stallo per sosta disabili in prossimità dell’ingresso della sua abitazione. Al fine comunque di consentire una maggiore disponibilità di parcheggio, l’Amministrazione ha definito un ulteriore stallo riservato a persone svantaggiate posto accanto a quello già esistente sulla stessa via. Si tratta naturalmente di una piazzola fruibile da tutti i possessori di contrassegno di cui all’articolo 381 del Regolamento per l’esecuzione al Codice della strada.

Gli Assessori Enrico Mazzolani e Bianca Maria Manzi hanno dichiarato: “Non appena ricevuta la segnalazione di difficoltà di sosta della signora, abbiamo provveduto ad effettuare tutti i controlli necessari e ci siamo adoperati velocemente per migliorare la situazione. La città di Cervia è da sempre attenta alle fragilità e continua a lavorare per implementare adeguati percorsi per migliorare l’inclusione sociale e la mobilità delle persone diversamente abili.”