Guida per Ravenna senza aver mai preso la patente: 44enne denunciato

La Polizia ha denunciato P.M., 44enne cittadino romeno residente a Ravenna, per il reato di guida senza patente. Alle 18.00 di ieri pomeriggio un equipaggio delle Volanti ha proceduto, in via Sant’Alberto, al controllo di una Volkswagen Golf che circolava con la targa prova.

Alla guida del veicolo i poliziotti hanno identificato il 44enne, che è risultato sprovvisto di patente di guida; dagli accertamenti effettuati dai poliziotti è anche emerso che P.M. non era in possesso di alcun titolo di guida perché mai conseguito e, inoltre, nel dicembre 2018 la Polstrada di Faenza aveva già proceduto nei suoi confronti alla contestazione della guida senza patente.

L’uomo è stato condotto in Questura dove è stato denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di guida senza patente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo con conseguente ritiro della carta di circolazione; il proprietario dell’auto, invece, è stato contravvenzionato per l’incauto affidamento dell’auto.