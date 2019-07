La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emanato per la giornata di domenica 28 luglio una nuova allerta la n.73 del 2019. Nella giornata di domenica 28 luglio il territorio regionale sarà interessato da una condizione di forte instabilità con fenomeni temporaleschi diffusi, in attenuazione nelle ore serali. L’allerta completa (la numero 73 del 2019) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili. Per emergenze è attivo il numero verde 800 072525.

Queste le previsioni meteo di Arpae (arpae.it) si prospettano in provincia di Ravenna due giorni di maltempo, con graduali attenuazioni solo per domenica pomeriggio, 28 luglio.



Al mattino di sabato 27 luglio cielo nuvoloso con copertura in intensificazione, avremo precipitazioni irregolari a carattere temporalesco che tenderanno ad organizzarsi già dal primo pomeriggio interessando l’intero territorio regionale, per poi tendere a localizzarsi sui rilievi appenninici e sulla Romagna dalla serata.

Le temperature

Massime in diminuzione, particolarmente sul settore occidentale della regione, comprese tra i 31 gradi della costa e i 33-35 gradi dell’entroterra



Venti

Deboli variabili tendenti a disporsi da ovest nel pomeriggio, con raffiche associate ai fenomeni temporaleschi.





Mare

Poco mosso, mosso al largo.

Anche per domenica 28 luglio è previsto, dal mattino, un cielo nuvoloso con piogge e temporali diffusi sul territorio regionale e con fenomeni localmente anche di forte intensità. Dalle ore pomeridiane graduale attenuazione delle precipitazioni a partire dal settore occidentale della regione. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni dalle ore serali con ampie schiarite.

Temperature

In decisa flessione con valori minimi attorno a 20/22 gradi e massime tra 25 e 27 gradi.

Venti

Inizialmente meridionali tendenti a ruotare in giornata dai quadranti occidentali. Rinforzi e raffiche sulle aree interessate da attività temporalesca.

Mare

Mosso.