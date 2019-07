Ravenna, dal 1° giugno 2019 elevate 18 sanzioni per sosta abusiva di camper

Il monitoraggio delle presenze turistiche sul territorio coinvolge attivamente la polizia locale nel far rispettare le norme per garantire a visitatori e cittadini del ravennate serenità e sicurezza. In questo ambito sono stati svolti controlli sul campeggio irregolare dei camper. Dal 1° giugno 2019 ad le sanzioni amministrative a camperisti sono state 18, nelle località balneari, per parcheggio non regolare e per campeggio abusivo.

Gli interventi sono stati svolti anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute da operatori di attività ricettive e commerciali che avevano ravvisato comportamenti non consoni al decoro, come l’abbandono di rifiuti o l’occupazione di più stalli riservati al parcheggio delle auto, in contrasto con il codice della strada.

Il codice, infatti, stabilisce che i camper debbano, per soste di lunga durata, utilizzare le aree attrezzate e con servizi dedicati, ad esempio l’allaccio per l’energia elettrica e la fornitura idrica e lo scarico delle acque grigie.

“Riteniamo questi controlli – affermano il vicesindaco con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani e l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – una valida azione per la corretta fruizione del territorio, soprattutto nella stagione estiva che vede una maggior affluenza di turisti. I lidi ravennati, del resto, sono attrezzati ad accogliere ogni tipologia di turista e quindi c’è attenzione anche per chi desidera soggiornare con il proprio camper, un modo ‘libero’ di spostarsi andando alla scoperta dei nostri 32 chilometri costa”.