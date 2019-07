Scontro fra auto e moto in via Canale Molinetto a Ravenna, un uomo ferito gravemente

Incidente stradale in via Canale Molinetto a Ravenna poco dopo le 17 di oggi 27 luglio all’altezza del civico 92 – dove si trova la villa dei Gardini – per cause ancora in fase di accertamento. Un’auto che procedeva dalla città verso il mare stava svoltando a sinistra, proprio verso la villa, quando ha impattato con una moto che proveniva dalla direzione opposta. L’uomo alla guida della moto – 31 anni – è stato sbalzato lontano e la sua condizione è apparsa subito molto seria.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. L’uomo è stato ricoverato con l’elisoccorso al Bufalini di Cesena, in codice 3, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Disagi per il traffico.