Incendio in un’abitazione ad Alfonsine: ustionata un’anziana, intervenuti 4 mezzi dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato intorno alle 13 di questo pomeriggio, 28 luglio, nella camera da letto di un’abitazione di via Fratelli Rosselli ad Alfonsine, dove si trovavano tre donne: due sorelle rispettivamente di 88 e 96 anni e la badante di entrambe, di 58anni. Ad avere la peggio la 88enne, trasportata in elisoccorso all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, la quale ha riportato un’ustione ad una gamba. La sorella e la badante sono trasportate in ambulanza – per accertamenti – all’ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna con ferite di medio-bassa gravità.

Intervenuti sul posto il personale sanitario del 118 con due ambulanze, l’auto medicalizzata, quattro mezzi dei vigili del fuoco, da Ravenna e Lugo ed infine i carabinieri di Alfonsine coadiuvati nelle operazioni dai colleghi di Russi. In corso le indagini delle forze dell’ordine per individuare le cause che hanno provato l’incendio.