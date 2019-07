Articolo Uno, Sinistra per Ravenna e Ama Ravenna: “Reparto di ginecologia nel caos, necessario intervenire”

Mariella Mantovani di Articolo UNO, Michele Distaso di Sinistra per Ravenna e Daniele Perini di Ama Ravenna hanno presentato un question time per chiedere al sindaco di Ravenna Michele de Pascale “se intende avviare un’azione di monitoraggio sulla situazione che si è creata di recente nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Ravenna – spiegano gli esponenti – dove la carenza di personale ha impedito di garantire alle donne in stato di gravidanza l’ecografia che si effettua alla ventesima settimana di gravidanza.”

Riportiamo il testo integrale del documento.

Premesso che già da tempo si è costretti a costatarc come il settore della sanità dell’AU TL Romagna presenti serie criticità, legate a carenza di organico che coinvolge infermieri, OSS, tecnici di laboratorio e anche medici;



sottolineato con forte apprensione che, in questi giorni, viene denunciata dai cittadini e da una nota dei sindacati una situazione di persistente deficit organizzativo davvero preoccupante nei reparti di ginecologia ed ostetricia, resa ancora più complessa dalle annunciate dimissioni all’ARS T., da parte del primario;



appreso che una gestante per l’effettuazione di una ecografia morfologica, indagine assai significativa, ha dovuto rivolgersi addiritturaad ospedali fuori Provincia, e altre 80 donne si troverebbero nella medesima condizione;



costatato che pure gli altri ospedali (Forlì — Cesena Rimini) pare non siano in grado di far fronte all’aggravio di lavoro.

Si chiede al sindaco, nonché presidente della provincia:

1) se intenda avviare un’azione di monitoraggio sulla situazione di ginecologia ed ostetricia;

2) di adoperarsi con forza per individuare, nel corso della prossima Commissione Territoriale Sociale Sanitaria, soluzioni idonee per fronteggi are adeguatamente una criticità non più sostenibile.

Mariella Mantovani, Articolo UNO

Michele Distaso, Sinistra per Ravenna

Daniele Perini, Ama Ravenna