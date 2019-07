Cade in Vespa da solo in via Baiona: non sono gravi le condizioni del ferito

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, oggi, lunedì 29 luglio, nelle prime ore della mattinata, un uomo è caduto dalla sua Vespa, mentre percorreva la strada diretto verso la città.

Gli uomini del 118 sono intervenuti con ambulanza e auto medicalizzata e l’uomo è stato portato in codice di media gravità all’ospedale di Ravenna.