Ravenna, fa il bagno e passeggia nudo sulla spiaggia gremita di bagnanti: per lui multa di oltre 3mila euro

Si è tuffato in acqua nudo e ha continuato a passeggiare per la spiaggia senza costume, sotto lo sguardo attonito dei bagnanti. È successo nel pomeriggio di sabato scorso, 27 luglio, davanti ad uno stabilimento balneare di Lido Adriano. A dare questo spettacolo di trasgressione è stato un giovane 23enne, di origine slovacca, che raggiunta la riva davanti al bagno Cala Celeste si sarebbe sfilato velocemente il costume tuffandosi in acqua subito dopo, per poi riemergere e ritornare verso la riva, sempre nudo, davanti ad una spiaggia piena di bagnanti, molti in compagnia anche di bambini piccoli.

Il 23enne, uscito dall’acqua, avrebbe poi – come riportato da Il Resto del Carlino, in edicola oggi, 29 luglio – iniziato a camminare sulla spiaggia sorseggiando una birra fin quando non è incappato in una pattuglia della Polizia locale di Ravenna, impegnata in un servizio di perlustrazione del litorale.

Agli agenti, il giovane avrebbe dichiarato che in acqua gli si sarebbe sfilato il costume, così da lasciarlo senza indumenti. Un inconveniente per cui avrebbe detto di essere dispiaciuto. Un’ammissione di colpa che è servita a poco: per lui infatti è scattata subito una multa salatissima di ben 3.333,33 euro per atti contrari alla pubblica decenza.