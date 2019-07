Cena al Bagno Ettore di Punta Marina per CLAMA onlus

L’associazione animalista C.L.A.M.A. Ravenna Onlus (www.assclama.org) e il Bagno Ettore N. 44 di Punta Marina invitano amici e sostenitori alla cena benefit per sostenere l’associazione con menù vegano. Antipasto: Baba ganush, pane carasau e olive taggiasche. Primo piatto: Orzo, zucchine, menta e semi di girasole. Secondo piatto: Crostone con cipollata di ceci e peperoni al pomodoro. Dolce: crostata di nettarine, frutti di bosco e mandorle.

La cena è in programma mercoledì 31 luglio alle ore 20,15 presso il Bagno Ettore. Il costo della cena è di 20,00 Euro per adulti e di 14,00 per bambini (bevande escluse). In cucina: Giorgia Lagosti e Paolo Zannoni. Info e prenotazioni cena: Bagno Ettore 328 7844140. Inoltre a partire dalle ore 19,30, la serata prevede INCONTRI CON LE STELLE: Grazia, studiosa di astrologia evolutiva – disciplina che ci aiuta ad evolvere tramite la conoscenza del nostro carattere – sarà a disposizione per leggere il vostro tema natale. Le offerte saranno devolute all’Associazione