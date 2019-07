Gli uffici comunali di Ravenna fanno il ponte: chiusi venerdì 16 agosto, garantiti i servizi pubblici essenziali

In occasione del “ponte” di Ferragosto gli uffici comunali saranno chiusi. La decisione è stata presa prevedendo una scarsa affluenza di pubblico e anche in un’ottica di contenimento dei costi di condizionamento dei locali.

Sarà comunque assicurato il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e di alcuni uffici con alta affluenza di pubblico, alcuni dei quali ordinariamente aperti anche di sabato: la Polizia locale, che svolgerà anche le funzioni di allertamento del servizio di Protezione civile, l’ufficio Informazioni e accoglienza turistica, l’Ufficio stampa e comunicazione, lo Sportello per i cittadini di via Berlinguer 68 per i servizi anagrafici e di stato civile (ad eccezione del servizio di centralino), gli uffici decentrati del forese, l’ufficio Archivio e protocollo. Il servizio Sociale garantirà la reperibilità mediante i cellulari di emergenza.

L’apertura del municipio verrà garantita con il personale della reception dalle 7.15 alle 15.