Ordinanza antiprostituzione. Ravenna, tre donne sanzionate dalla Polizia locale

Le pattuglie degli agenti di Polizia locale hanno sanzionato tre donne trovate “nell’esercizio di offrire prestazioni sessuali” sulla pubblica via con “abbigliamento discinto e contrario alla pubblica decenza”. In particolare i controlli si sono concentrati sulla SS16 all’altezza del parco di Mirabilandia e in centro città in via Teodorico.

A Fosso Ghiaia è stata sanzionata una donna bulgara di 31 anni, residente nel riminese, e in via Teodorico due donne, una serba di circa 34 anni residente a Trieste e una rumena di circa 53 anni residente a Ravenna, sorprese in atteggiamento inequivocabile.

Tutte le donne sono state sanzionate, come prevede l’ordinanza, al pagamento di una somma pecuniaria pari a 400 euro.