Esemplare di tartaruga marina morto rinvenuto a Marina Romea

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 luglio 2019, a Marina Romea, è stato rinvenuto in riva al mare da un bagnante un esemplare di tartaruga marina deceduta all’altezza del bagno numero 28.

L’animale, probabilmente, è morto in seguito ad un forte trauma riportato sul capo come mostra la fotografia. La tartaruga, il cui carapace è di oltre 70 centimetri, è simile ad altri esemplari rinvenuti abbastanza frequentemente nel litorale romagnolo.

Molto spesso, le tartarughe marine che arrivano a riva morte, sono vittime della plastica ingerita durante le traversate in mare ma, in questo caso, è attualmente impossibile stabilire le cause del decesso, sebbene sia intuibile dagli evidenti danni riportati alla nuca.