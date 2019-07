Il figlio di Salvini sale sulla moto di servizio della Polizia a Milano Marittima: scattano le polemiche

Il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini è in vacanza a Milano Marittima con il figlio. E fin qui nulla di male o di strano. Salvini è ormai un habitué della spiaggia di Milano Marittima in virtù della sua amicizia con il patron del Papeete Beach Massimo Casanova, ora europarlamentare della Lega. La polemica – che diventa subito virale e nazionale – scatta quando il figlio sedicenne del leader sale per “fare un giro” sulla moto d’acqua della Polizia di Stato in servizio sul litorale romagnolo. Il giornalista Valerio Lo Muzio di Repubblica è lì e riprende la scena, pubblica il video sull’edizione online del giornale anche se alcuni poliziotti in borghese cercano di impedirlo e lo ostacolano con un atteggiamento che il giornalista definisce intimidatorio: “Hanno controllato i documenti e mi hanno detto: ‘Adesso sappiamo dove abiti’” si legge sul sito di Repubblica.

Comincia a montare la polemica. Fioccano le prime proteste. Dopo la pubblicazione del video la Questura di Ravenna ha avviato accertamenti per verificare l’eventuale uso improprio di un mezzo della Polizia, lo riferisce l’Ansa. I diretti interessati verranno ascoltati nelle prossime ore. Le verifiche, come da prassi, coinvolgeranno il ruolo di tutti i poliziotti eventualmente coinvolti: non solo chi guidava la moto ma anche chi ha interagito con il videomaker del filmato poi pubblicato da Repubblica.it.

Salvini intanto si prende la colpa di quanto accaduto e dice che è stata una sua leggerezza, da papà. “Mio figlio sulla moto d’acqua della Polizia – dice il ministro – è un errore mio da papà, nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro Paese”.

ALCUNE REAZIONI

“I mezzi della Polizia – scrive su Twitter Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera – servono per garantire la nostra sicurezza, non per far divertire la famiglia del Salvini di turno, e i poliziotti non possono essere messi in difficoltà dalla deferenza verso il Ministro con rischi per loro e per il ragazzo”.

“Matteo Salvini – afferma il vicesegretario di Più Europa, Piercamillo Falasca – dovrebbe ormai dimettersi per Moscopoli e per la sua inadeguatezza come ministro dell’Interno, evidenziata persino nella tragica vicenda della morte del carabiniere Rega Cerciello. Ma tra i tanti danni finora compiuti, c’è la beffa della moto d’acqua della Polizia usata per divertimento dal figlio di Salvini in vacanza a Milano Marittima. Dopo il Trota, continua la saga dei figli dei segretari della Lega che imbarazzano l’Italia. Non c’è molto da aggiungere alle immagini che stanno circolando sul web, se non che a Milano Marittima si è appena consumato un atto di vilipendio alla Repubblica italiana peggiore di quando la Lega invitava i suoi oppositori a gettare la bandiera italiana nel gabinetto. Insomma, peggio del Trota”.

“Circola un video girato a Milano Marittima in cui una moto d’acqua della Polizia di Stato viene utilizzata (con alla guida un poliziotto) per far divertire un ragazzo, che sarebbe il figlio del ministro dell’Interno. – scrive il deputato romagnolo Pd Marco Di Maio – La Polizia non appartiene al ministro di turno, non è a disposizione dei sollazzi della sua famiglia: se tutto fosse confermato così, il ministro dovrebbe lasciare il suo incarico perché non in grado di garantire l’autonomia della Polizia e dei corpi dello Stato che sono alle sue dipendenze.”

“Proprio nel giorno in cui il Capo della Polizia denuncia le carenze strutturali di organico e delle difficoltà che ci saranno nei prossimi anni, ecco la notizia dal parco divertimenti del ministro dell’interno – afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana -. Siamo davvero curiosi di sapere come andrà a finire questa bravata. Da cui emerge, al di là del giretto sulle moto d’acqua che dovrebbero servire alla sicurezza pubblica, pure l’atteggiamento inaccettabile degli operatori di polizia nei confronti del giornalista che ha filmato la scena. Ci auguriamo che gli accertamenti della Questura di Ravenna siano celeri ed efficaci e che i provvedimenti non guardino in faccia a nessuno, neanche se saranno coinvolti uomini della scorta del ministro dell’Interno”.