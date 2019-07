Incidente a Mirabeach, ragazzino scivola giocando e batte la testa: portato via in elicottero

Oggi è accaduto un incidente al parco acquatico di Mirabeach, sezione del parco tematico di Mirabilandia. Come ci comunica Fabrizio Galassi dell’Ufficio stampa del parco, un ragazzino è scivolato accidentalmente mentre giocava nella zona denominata Playgroung El Castillo e ha battuto la testa. Il ragazzino non era su uno scivolo né in un’area con acqua.

Sempre cosciente, il minore è stato accompagnato subito dalla mamma e dal personale di Mirabeach all’infermeria del parco dove, per sospetto trauma cranico, è scattata la chiamata al 118. Una volta sul posto il personale del 118 ha ritenuto opportuno per precauzione far intervenire l’elimedica con la quale il ragazzino è stato trasportato all’ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono apparse gravi, per fortuna.

Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti anche i Carabinieri.