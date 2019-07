Nuova aggressione alle Forze dell’Ordine: è accaduto all’ex Ippodromo di Ravenna

All’ex Ippodromo di Ravenna c’era un piccolo bivacco. Nella notte di domenica tre persone erano entrate e avevano cercato un rifugio di fortuna presso le scuderie. Al mattino seguente, lunedì 29 luglio, il custode della struttura ha scoperto il bivacco e ha avvertito le Forze dell’Ordine che sono intervenute con i carabinieri e gli uomini della Polizia Municipale. Delle tre persone coinvolte, due hanno collaborato con le Forze dell’Ordine e si sono fatte identificare senza opporre resistenza – raccontano oggi le cronache del Resto del Carlino e del Corriere Romagna – mentre la terza persona ha reagito in modo aggressivo e violento.

Si tratta di Samba Niang un cittadino sengalese di 32 anni, non nuovo a episodi del genere. Negli ultimi anni infatti pare abbia collezionato numerose denunce per danneggiamento, oltraggio, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Lunedì mattina l’uomo ha prima insultato carabinieri e agenti e poi ha cercato di aggredirli: a fatica le Forze dell’Ordine sono riuscite a neutralizzarlo. E lo hanno portato in carcere. Processato per direttissima, è stato condannato con il rito abbreviato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione ma rimesso in libertà con obbligo di firma. In Tribunale l’uomo si è difeso motivando la sua reazione violenta con l’abuso di alcol.