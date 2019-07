Ravenna, lavori di riasfaltatura in via Attilio Monti. Ferrero (FdI): “Necessari, ma fatti nel periodo sbagliato. Disagio per il traffico”

Da qualche giorno a Ravenna sono iniziati i lavori di riasfaltatura di via Attilio Monti, strada del ponte mobile. “Indubbiamente, vista la condizione del manto stradale – afferma Alberto Ferrero, portavoce provinciale Fratelli d’Italia – la riasfaltatura era indispensabile, come sarebbe indispensabile in tante altre strade della nostra città, tuttavia il periodo dell’anno in cui si è deciso di fare i lavori è il peggiore.”

“Infatti a ridosso del ferragosto – spiega – oltre al normale traffico che di per sé non è poco, si aggiunge anche quello balneare. Lavori del genere, che ovviamente causano del disagio, devono essere fatti in periodi idonei e non mi pare che le prime due settimane di agosto siano il momento più indicato. Peraltro anche molti servizi pubblici risultano penalizzati da questi lavori, basti pensare che le linee autobus 60 ed 80 che collegano Ravenna al mare, spesso hanno dei ritardi che vanno dai 10 ai 20 minuti, causando ulteriori disagi.”

“Adesso i lavori sono iniziati e speriamo si concludano senza ritardi, tuttavia, quando si pianificano delle opere pubbliche è fondamentale scegliere il periodo migliore per ridurre il disagio o, in alternativa, farli durare il minimo indispensabile, aumentando anche il numero dei turni, affinché la durata complessiva del lavoro sia la più corta possibile. Vediamo se per le prossime opere pubbliche si terrà conto anche di questo” conclude Ferrero.