Rubano circa 10 mila euro alla festa della birra di Mezzano, ladri fuggono su 2 auto

Secondo quanto riportato dai quotidiani oggi in edicola Il Resto del Carlino e Corriere Romagna la festa della birra di Mezzano “Che Sbirrata” si è conclusa con un episodio molto spiacevole: un furto ai danni degli organizzatori, tutti volontari, che dovevano destinare l’incasso alle attività sportive giovanili del paese. Invece l’incasso dell’ultima sera, il 29 luglio, se lo sono portati via alcuni delinquenti con un’azione fulminea. Il Corriere Romagna parla di un furto da 10.000 euro.

Gli organizzatori si sono attardati dopo la fine della festa e quando stavano per portare l’incasso alla cassa continua della banca s’erano fatte le tre di notte. I due addetti hanno posato i soldi da versare sul sedile anteriore dell’auto e poi stavano per salire in auto e andare alla vicina banca. A questo punto – secondo il loro racconto riportato dai giornali – hanno sentito un gran botto e si sono accorti che un’auto stava andando via a gran velocità, seguita da una seconda vettura. Solo una volta arrivati alla banca si sono accorti dell’amara sorpresa, i soldi erano spariti. Non solo, ma i ladri avevano anche tagliato le gomme dell’auto per assicurarsi una fuga più agevole.