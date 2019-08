Temporale e forte vento si abbattono sulla Bassa Romagna

Come segnala Emilia Romagna Meteo, un temporale con forte vento si è abbattuto poco fa sulla zona della Bassa Romagna, specialmente a Conselice (con disagi quali cartelli divelti), e Massa Lombarda.

“Gli outflow (venti in uscita) – spiega il fenomeno Emilia Romagna Meteo – dai temporali in dissolvimento sul veneto generano una linea ad arco con l’aria più fresca e secca che scalza l’umidità presente in pianura padana e genera piccoli cumuli congesti tra il modenese e il ferrarese portando anche un rinforzo del vento. Poco più a sud (sul Bolognese/ovest Ravennate) un sistema temporalesco nato dalla convergenza nei bassi strati dal Pbl padano da ovest/nordovest, una dry line appenninica e il pbl costiero, in questo caso lo scirocco da sudest (Arome unico fra tanti LAM a “fiutarlo”). L’entrata di correnti in quota atlantiche pensa a fare il resto e a spostarlo verso ovest fin quando l’energia verrà a meno”.