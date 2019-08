Domato l’incendio a Sant’Antonio di Ravenna. In corso le ultime operazioni di “smassamento”

Si può dire sostanzialmente spento l’incendio che ha devastato un capannone stipato con 1.200 balle di paglia a Sant’Antonio di Ravenna, in via Metano. I Vigili del Fuoco di Ravenna hanno incessantemente lavorato dal momento della chiamata, nel pomeriggio di martedì 30 luglio, e per i due giorni successivi, tanto che le ultime operazioni sono ancora in corso e si concluderanno con buona probabilità nella giornata di oggi.

Restano da spegnere ancora un paio di metri cubi di paglia e da terminare tutto il lavoro di “smassamento”, ovvero di spostamento e apertura delle balle di paglia per poi bagnarle, evitando che restino all’interno focolai che potrebbero alimentare nuovamente il rogo. Questa è la parte più lunga del lavoro, mentre il grosso dell’incendio è stato domato nel giro di 24 ore.

In questi tre giorni, i Vigili del Fuoco di Ravenna sono intervenuti con diverse autopompe e autobotti e nei vari turni di lavoro si sono alternati nell’azione di spegnimento più di 40 uomini. Ancora non è stato chiarito se l’origine del rogo sia dolosa o meno, mentre sul fronte dei danni, si stima una cifra che si aggirerebbe attorno ai 200mila euro.