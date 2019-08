Furto all’Esp di Ravenna. Entra nel camerino coi vestiti ma esce senza: 38enne denunciato

La Polizia ha indagato in stato di libertà H.Z., 38enne cittadino tunisino per il reato di furto. Nel tardo pomeriggio di giovedì 25 luglio scorso infatti, al centro commerciale Esp a Ravenna, una Volante è intervenuta per la segnalazione di un furto.

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato ad attenderli una addetta alla sicurezza interna, che ha dichiarato loro che pochi istanti prima, mentre si trovava all’interno della sala di videosorveglianza a visionare le riprese delle telecamere di sicurezza, aveva notato un uomo con uno zaino aggirarsi con fare sospetto tra le corsie del reparto abbigliamento.

L’uomo, dopo aver prelevato dagli scaffali alcuni capi di vestiario, è entrato nel camerino di prova uscendone dopo qualche minuto senza nulla. La vigilante, insospettita, ha informato dell’accaduto un suo collega, il quale ha immediatamente verificato che all’interno dello stanzino di prova non c’era nulla. Pochi attimi dopo la donna ha sorpreso il presunto ladro mentre usciva dal negozio attraverso la corsia riservata agli utenti senza acquisti.

Quest’ultimo, invitato dal personale addetto alla sicurezza ad accomodarsi negli uffici, avrebbe ammesso di aver rubato alcuni capi di abbigliamento occultandoli all’interno del proprio zaino dopo averli privati delle borchie antitaccheggio. Così, H.Z., cittadino tunisino di 38 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.