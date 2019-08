Oggi, giovedì 1 agosto alle 9.30 in via Cadamosto, dietro al bagno Venere, a Lido di Classe, è stato inaugurato l’intervento, realizzato dal Comune con un investimento di 700mila euro (fondi Eni), di nuova difesa dall’ingressione marina con muretti a protezione dell’abitato, ridefinizione della quota sommitale dell’argine esistente, realizzazione di dune artificiali e passerelle in legno.

Sono intervenuti il sindaco Michele de Pascale, con la partecipazione degli assessori all’Urbanistica Federica Del Conte, ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, del responsabile del Servizio geologico Sergio Nannini e Lorenzo Ceccolini, in rappresentanza di Eni.

A margine dell’inaugurazione è stata inscenata una protesta, da parte di un gruppo di abitanti formato da una 15ina di persone, che ritengono che le passerelle costituiscano una barriera architettonica, in grado di ostacolare il passaggio a disabili ed anziani. C’è da ricordare in proposito che la passeggiata in legno sopra le dune è stata realizzata a norma di legge, con un’inclinazione inferiore all’8%.