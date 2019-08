Muore un turista a Lido di Classe: un malore lo ha colto sul litorale

Nella tarda mattina di oggi, 1 agosto, a Lido di Classe in corrispondenda del bagno 2000, un turista 72enne ha perso la vita, stroncato da un malore mentre si trovava in mare, a poca distanza dalla riva. Subito soccorso dal bagnino e dal 118, purtroppo si è potuto solo constatarne il decesso.

E’ stata la capitaneria di porto a disporre l’immediato intervento della pattuglia via terra, già in servizio per l’operazione di sicurezza balneare denominata ‘Mare Sicuro’ gestita da due agenti che operano giornalmente sul litorale di Ravenna e provincia per tutta l’estate 2019.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno constatato il decesso del bagnante avvenuto, presumibilmente, a causa di un malore come ipotizzato dal personale sanitario del 118 intervenuto.

Stando alle ricostruzioni fornite dagli agenti, il soccorso è stato effettuato dal bagnino giunto in soccorso a circa 20 metri dalla battigia, con una profondità dell’acqua di circa 20/30 centimetri. Al momento dell’intervento, il 72enne non ha risposto alle sollecitazioni del bagnino che, allarmato, lo ha immediatamente trasportato a riva e mettendo in atto le manovre di rianimazione previste utilizzando, inoltre, il defibrillatore in dotazione con esito negativo.

Le manovre di rianimazione sono continuate fino all’arrivo del 118 che, successivamente, ne ha constatato il decesso. Sul posto anche la Polizia Locale di Ravenna per i rilievi del caso. La salma dell’uomo è stata trasferita a cura dei familiari presso la struttura ospedaliera di Cervia.